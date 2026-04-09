Россияне назвали любимые места для спонтанных поездок по стране

В стране и мире

Россияне назвали любимые места для спонтанных поездок по стране
Печать
Max

Большинство россиян (89 процентов) для спонтанных путешествий предпочитают поездки по родной стране. Таковы данные исследования сервиса бронирования «Отелло», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 40 процентов респондентов признались, что путешествуют по всей стране, 28 процентов — ездят в соседние регионы, 25 процентов — внутри своего, а еще 7 процентов предпочитают не ездить далеко и просто отправляются за город.

Кроме того, соотечественники назвали любимые места для спонтанных поездок по России. 11 процентов опрошенных рассказали, что во время последнего такого путешествия они посетили города Золотого кольца, а по 9 процентов выбрали Краснодарский край или Казань.

Между тем в топ-10 направлений мечты для незапланированных поездок по России вошли Байкал, Алтай, Сочи, Карелия, Кавказ, Калининград, Казань и Дальний Восток.

Ранее стало известно, что несколько регионов России показали впечатляющие темпы роста турпотока за январь-февраль 2026 года. В их числе — Севастополь, Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Дагестан.

Фото pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
турист поездка путешествие
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!