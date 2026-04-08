Россиянина сняли с рейса из-за миллионного долга по алиментам

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово пассажира сняли с рейса в Москву из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Уточняется, что россиянин не выплатил своему ребенку алименты на сумму более миллиона рублей. Еще около 15 миллионов рублей он задолжал нескольким физическим лицам.

Мужчина долгое время уклонялся от уплаты задолженностей, официально не работал, на прием к судебному не являлся и по месту регистрации не жил. Из-за этого его объявили в розыск.

В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что нарушитель купил билет на рейс из Екатеринбурга в Москву. В день вылета они приехали в аэропорт Кольцово, провели проверку пассажиров и нашли должника. Его отправили в отделение судебных приставов для составления протокола и дачи объяснений.

Там россиянин пояснил, что зарабатывает на ремонте квартир в Москве, хотя официально не трудоустроен, и проживает в центре столицы. В отношении него составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и возбудили уголовное дело за уклонение от погашения задолженности перед кредиторами.

Ранее в Госдуме предложили увеличить сумму долга для запрета на выезд из России втрое. Сейчас пересечь российскую границу запрещают гражданам, задолжавшим больше 30 тысяч рублей.