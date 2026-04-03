Цены на стрижку в России взлетели

По состоянию на 1 апреля стоимость стрижки волос в России в женском зале выросла на 13 процентов, до 956 рублей, а в мужском - на 15,2 процента, до 739,3 рубля. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Данные сервиса онлайн-записи Yclients показывают, что в Москве услуга за год подорожала на 20 процентов, а в других городах — на 23,5 процента, до 3 и 2,1 тысячи рублей соответственно.

По всем подсчетам рост цен на эти услуги значительно опережает инфляцию. По официальным данным, в конце марта в годовом выражении она составляла 5,86 процента.

Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова назвала главной причиной роста цен в индустрии красоты с изменения в налогообложении. Возросшие расходы салонам пришлось переложить на потребителей. Дополнительно бизнесу пришлось столкнуться с ростом тарифов ЖКХ и других издержек, а также с желанием персонала получать более высокую зарплату.

На этом фоне количество записей на косметологические процедуры в январе-феврале упало на 8-9 процентов, а на ногтевой сервис - на 4-6 процентов. Основатель сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов подчеркнул, что реальные доходы людей начали падать, поэтому они ищут более дешевые альтернативы или перестают пользоваться услугами.

Общественный уполномоченный по бьюти-индустрии Нина Литвинова считает маловероятным новый рост цен в текущем году, потому что в этом случае отток клиентов достигнет критических значений, и салонам придется закрываться. По ее мнению, спасти ситуацию могут только налоговые послабления, если о них удастся договориться.

Ранее сообщалось, что в марте индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в России снизился с февральских 51,30 пункта до 49,5 пункта. Значение ниже 50 пунктов, означающее спад, показатель демонстрирует впервые с сентября прошлого года.

