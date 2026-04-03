Россияне пожаловались на массовый сбой в работе приложений банков

Россияне пожаловались на сбой в работе приложений российских банков. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

В частности, пользователи сообщили о неполадках в работе сервисов Т-Банка, ВТБ, Ozon Банка и Альфа-Банка. Отмечается, что за сутки поступило более тысячи таких обращений.

Так, например, на сбой приложения T-Банка пожаловались жители Самарской области, Приморского края, Санкт-Петербурга, Оренбургской области и Республики Татарстан.

Сообщения о сбоях других сервисов поступали также из Москвы, Нижегородской и Белгородской области, Удмуртской республики, Кемеровской области и других российских регионов.

Ранее стало известно, что в работе соцсети X произошел глобальный сбой. На проблемы в работе приложения пожаловались пользователи из США, Германии, Франции, Индонезии, Австралии и других стран. В частности, юзеры не могли открыть ленту или опубликовать контент.

банк карта интернет
 
 
 
 
 

