Россиянам назвали условие снижения зарплаты работодателем

Работодатель может снизить зарплату сотруднику только по согласию с ним, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как происходит пересмотр вознаграждения с точки зрения закона.

«Работодатель не имеет права в одностороннем порядке просто взять и уменьшить оклад сотрудника без законных оснований и соблюдения установленной процедуры. Заработная плата является одним из условий трудового договора, а значит любые изменения возможны только либо по соглашению сторон, либо при наличии объективных причин, предусмотренных законом», - отметила специалист.

На практике снизить зарплату могут при изменении организационных или технологических условий труда. Речь идет о реструктуризации, внедрении новых технологий, сокращении объемов производства. При этом работодатель обязан уведомить сотрудника не менее чем за два месяца до предполагаемых изменений, а также предложить ему продолжить работу на новых условиях. Сотрудник же имеет право отказаться, после чего трудовой договор может быть расторгнут с выплатой положенных компенсаций, отметила Ганькина.

Кроме того, работодатель не может снижать зарплату в качестве дисциплинарного наказания. За нарушения предусмотрены другие меры взысканий, которые прописаны в ТК РФ: замечание, выговор или увольнение, но не уменьшение оплаты труда, напомнила Ганькина.

«Важно различать оклад и премиальную часть: если система оплаты труда предусматривает переменную часть, работодатель может уменьшить или не выплатить премию при отсутствии оснований для ее начисления. Однако это должно быть четко прописано в нормативных документах организации, и система премирования должна быть известна и понятна всему коллективу», - заключила специалист.

