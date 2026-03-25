Россиянам назвали способы добиться регулярной уборки подъезда

За чистоту в подъездах многоквартирных домов отвечают управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) — если в общих помещениях грязно, жильцы могут принять меры. Способы добиться регулярной уборки подъезда назвал россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова передает RT.

В первую очередь депутат посоветовал устно обратиться в УК или ТСЖ с этой проблемой. При этом не стоит исключать человеческий фактор — ответственный за уборку сотрудник мог заболеть или ему не нашли сменщика.

«Если же реакции на устные обращения нет, стоит подать заявление с требованием уделить внимание подъезду уже в письменном виде», — подчеркнул Колунов.

После этого в течение трех дней на жалобу должны отреагировать и отчитаться о выполнении работ. Если и письменное обращение окажется безрезультатным, следует обратиться в Госжилинспекцию — можно через сайт организации. Через 30 дней придет ответ, и на место приедут специалисты. Если они подтвердят нарушения, то УК или ТСЖ оштрафуют и призовут устранить нарушения.

Ранее россиян предупредили о штрафах за хлам в подъезде.

подъезд уборка закон
 
 
 
 
 

