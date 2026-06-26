Пользу регулярной смены паролей поставили под сомнение

Киберэксперт, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT поставил под сомнение пользу регулярной смены паролей, заявив, что это даже вредит безопасности.

По его словам, требование менять сложные комбинации вынуждает пользователей записывать их на стикерах или использовать предсказуемые шаблоны.

«Когда людей заставляют регулярно менять сложные пароли... они переходят либо на простые шаблоны вроде DachaLето2025, либо на стикер под клавиатурой. С точки зрения злоумышленника, предсказуемый человеческий фактор - это подарок», - порассуждал он.

Специалист уточнил, что менять пароль имеет смысл только при подозрении на утечку данных. Гораздо важнее для защиты Wi-Fi-сети отключить уязвимую функцию WPS (кнопку быстрого сопряжения) и контролировать список подключенных устройств.

Ранее россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Одним из них является индикатор микрофона или включение камеры, когда человек не совершает звонки и не записывает видео, отметил эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.