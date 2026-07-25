Раскрыта новая схема обмана россиян с бензином без очереди

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Раскрыта новая схема обмана россиян с бензином без очереди
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Мошенники стали выдавать себя за операторов на заправках и предлагать бензин без очереди. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, мошенники звонят водителям с предложением записаться на заправку машины без живой очереди и получение дополнительных литров бензина.

После этого они просят назвать код, пришедший якобы от заправочной сети, и установить приложение.

С помощью последнего мошенники получают удаленный доступ к телефону и банковским приложениям.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Москвы отдал аферистам 20,6 миллиона рублей после видеозвонка от «главы госоргана».

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