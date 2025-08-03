Появилось видео упавшего в реку автобуса с 25 пассажирами

03.08.2025 | 13:23

В сети появилось кадры спасения пассажиров из автобуса, упавшего в реку в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Автобус с 25 пассажирами рухнул в воду с моста. Все они остались целы.

Сейчас их вытаскивают на берег сотрудники МЧС, которым помогают местные жители. Это на видео сняли очевидцы.

Ранее сообщалось, что обстановку в Краснодарском крае назвали критичной. Из-за дождей в регионе поднялся уровень реки Дефань.

Источник видео и фото - t.me/ENews112.