«Люди объединились вокруг страны, государственности, суверенитета». ЦИК обработал более 90 процентов протоколов на выборах

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации опубликовала актуализированные предварительные итоги голосования по федеральному партийному списку на выборах депутатов Государственной думы. По состоянию на момент обработки 90,43 процента участковых протоколов, пятерка лидеров сохраняет свои позиции.

57,86 процента голосов получает «Единая Россия» по итогам подсчета 90,43 процента протоколов.

Вторую строчку занимает КПРФ с результатом 13,84 процента. Третье место принадлежит ЛДПР, за которую проголосовали 8,9 процента участников. Четвертую и пятую позиции занимают партии «Новые люди» (7,94 процента) и «Справедливая Россия» (4,95 процента соответственно).

Остальные политические силы, согласно представленным данным, пока не преодолевают установленный пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,04 процента голосов. Российская экологическая партия «Зеленые» получает 1,13 процента. За партией «Коммунисты России» числится 0,86 процента, за «Родиной» - 0,72 процента. Замыкает список Партия прямой демократии с показателем 0,34 процента.

Окончательные итоги выборов в Госдуму подведут не раньше 25 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Региональные итоги выборов

Региональные избиркомы подвели окончательные итоги голосования: «Единая Россия» лидирует в ряде субъектов Федерации.

После обработки 100 процентов протоколов участковых комиссий стали известны детальные результаты выборов в Государственную думу и региональные законодательные органы в нескольких субъектах Российской Федерации. Во всех указанных регионах уверенное лидерство сохраняет партия «Единая Россия».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирской области, по данным главы регионального избиркома Натальи Кошкиной, за «Единую Россию» по партийным спискам проголосовали 408 тысяч 203 избирателя, что составляет 42,91 процента от числа принявших участие в голосовании, передает РИА Новости.

Кроме того, кандидаты от партии победили в трех из четырех одномандатных округов. Кошкина также уточнила распределение голосов между другими политическими силами: КПРФ получила 19,51 процента, «Новые люди» - 11,96 процента, ЛДПР - 10,42 процента, а «Справедливая Россия» - 5,32 процента. Остальные участники кампании набрали менее 5 процентов.

«Жалоб на нарушения процедуры голосования, на нарушение подсчета голосов ни в избирательную комиссию Новосибирской области, ни в территориальные избирательные комиссии не поступало», - Наталья Кошкина, глава облизбиркома Новосибирской области.

В Омской области, где одновременно проходили выборы в Госдуму и в региональное Законодательное собрание (избиратели получали по четыре бюллетеня), партия «Единая Россия» также одержала победу на выборах в заксобрание, набрав 44,72 процента голосов. За ней следуют КПРФ с 19,03 процента, «Новые люди» с 9,80 процента, ЛДПР с 9,64 процента, «Справедливая Россия» с 4,70 процента, Партия пенсионеров с 4,10 процента и «Коммунисты России» с 4,08 процента.

Голосование проходило на 1662 участках, безопасность на которых обеспечивали сотрудники полиции и народные дружинники.

Дальний Восток

В Хабаровском крае явка на выборах в Госдуму составила 42,72 процента. По итогам обработки всех протоколов результаты распределились следующим образом: «Единая Россия» - 48,16 процента, КПРФ - 16,49 процента, ЛДПР - 12,79 процента, «Новые люди» - 8,19 процента.

В Республике Алтай предварительные итоги озвучил глава региона Андрей Турчак на платформе «Макс». Он отметил, что «Единая Россия» не только одержала победу, но и улучшила свои показатели на думских выборах в республике, получив поддержку 43,94 процента избирателей.

Высокую активность продемонстрировали жители Сахалинской области. По словам председателя регионального избиркома Виктории Черкасовой, итоговая явка превысила 48 процентов, став одним из самых высоких показателей за последние годы.

«Это говорит о том, что люди объединились вокруг страны, государственности, суверенитета», - Виктория Черкасова, глава облизбиркома Сахалинской области.

Чиновница добавила, что за три дня голосования на Сахалине и Курилах не было зафиксировано ни одного нарушения, а процесс прошел открыто и легитимно.

Юг и Центр России

В Республике Дагестан, где выбирали депутатов Госдумы, Народного собрания республики восьмого созыва и органы местного самоуправления, «Единая Россия» набрала 74,00 процента голосов на выборах в региональный парламент. Второе место заняла «Справедливая Россия» с 11,99 процента, третье - КПРФ с 10,99 процента. ЛДПР получила 1,66 процента, а «Новые люди» - 1,06 процента.

В Курской области на выборах депутатов региональной думы «Единая Россия» получила 55,83 процента голосов. Далее следуют КПРФ с 13,88 процента, ЛДПР с 10,29 процента, «Новые люди» с 8,51 процента и «Справедливая Россия» с 5,21 процента. Партия пенсионеров набрала 3,69 процента.

Окончательные протоколы направлены в Центральную избирательную комиссию РФ для официального утверждения и публикации итоговых данных по всей стране.

Итоги по одномандатным округам

По мере обработки протоколов участковых комиссий становятся известны результаты выборов депутатов Государственной думы по одномандатным избирательным округам в различных субъектах Российской Федерации.

В Саратовской области, согласно данным на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, председатель Государственной думы восьмого созыва Вячеслав Володин демонстрирует уверенное лидерство по округу № 164. После обработки 80,37 процента протоколов он заручился поддержкой 83,87 процента избирателей. Его основные конкуренты в этом округе - кандидат от КПРФ Денис Буланов, набравший 9,46 процента голосов, и представитель ЛДПР Никита Григорьевский с результатом 2,89 процента.

В Республике Коми, по информации регионального избиркома, победу по Сыктывкарскому одномандатному избирательному округу № 21 одержал Герой Российской Федерации Станислав Кочев. По итогам обработки всех ста процентов протоколов его результат составил 42,15 процента голосов, передает РИА Новости.

В Республике Алтай предварительные итоги назвал глава региона Андрей Турчак. Он сообщил, что по одномандатному округу победу одержал ветеран специальной военной операции, кавалер двух орденов Мужества, выпускник президентской программы «Время Героев» Александр Суразов. Его поддержали 49,17 процента избирателей. Турчак охарактеризовал эту победу как открытую, достойную и честную, достигнутую в условиях конкурентной борьбы.

В Донецкой Народной Республике после обработки ста процентов протоколов подведены итоги голосования по одномандатным округам. В Донецком округе № 14 лидирует депутат Государственной думы Александр Бородай («Единая Россия») с результатом 60,35 процента.

В Макеевском округе № 13 уверенную победу одержала Ирина Куксенова («Единая Россия»), набравшая 69,53 процента голосов. За ней следуют Борис Литвинов (КПРФ) с 10,35 процента и Оксана Сигидина («Справедливая Россия») с 10,05 процента. В Горловском округе № 15 лидером стал Сергей Макаров («Единая Россия») с показателем 62,38 процента. Его ближайший преследователь - Андрей Крамар (ЛДПР), получивший 20,08 процента, а третье место занял Георгий Селезнев («Новые люди») с 6,32 процента.