Жену участника СВО запугали и забрали миллионы

14.07.2025 | 13:15

В Хакасии аферисты обманули жену участника спецоперации (СВО) на 4,1 миллиона рублей. Об этом пишет портал «19Русинфо» со ссылкой на прокуратуру.

В мае женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Он убедил местную жительницу, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и теперь данные о муже, который находится в зоне спецоперации, и двух детях есть у преступников.

Далее женщине позвонил лжесиловик, который стал ее запугивать — звонивший заявил, что в случае отказа от перевода денег на «безопасный счет» женщину обвинят в финансировании недружественной страны и заберут детей.

В результате женщина включила демонстрацию экрана, показав аферистам все свои счета. Она обналичила сбережения, перевела их мошенникам и еще взяла кредит на 153 тысячи рублей. Таким образом женщина отдала злоумышленникам 4,1 миллиона рублей.

Ранее 22-летняя жительница Магнитогорска поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и нескольких миллионов рублей.