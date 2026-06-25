В Госдуме объяснили признание сожительства вне брака угрозой нацбезопасности

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В Госдуме объяснили признание сожительства вне брака угрозой нацбезопасности
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Вопрос официальной регистрации брака напрямую связан с демографической ситуацией в стране. Об этом в эфире «360.ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Так депутат прокомментировала слова заместителя министра юстиции Вадима Баланина, который ранее назвал сожительство без регистрации брака угрозой национальной безопасности.

По мнению Буцкой, его заявление следует рассматривать в контексте обсуждения демографии. Она отметила, что показатели рождаемости и количество разводов оказывают заметное влияние на развитие страны.

«Когда мы говорим о демографии, мы говорим о национальной безопасности. Вы сами понимаете почему. Когда у нас коэффициент рождаемости 2,15 - значит, мы убываем», - пояснила она.

При этом Буцкая подчеркнула, что никаких инициатив, направленных против людей, живущих без регистрации брака, в Госдуме не обсуждается. Она также опровергла предположения о возможном возвращении практик прошлого, когда совместное проживание без штампа в паспорте в гостинице было невозможно.

По словам депутата, сейчас внимание сосредоточено на мерах поддержки семей. В частности, недавно обсуждалась идея отменить госпошлину за регистрацию брака. Сейчас она составляет 350 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в стране. Он отмечал, что суверенитет страны определяют именно люди с их знаниями и квалификациями.

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