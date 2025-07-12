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В стране и мире

Юношу насмерть завалило песком на пляже

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В Италии 17-летнего юношу насмерть завалило песком в коммуне Монтальто-ди-Кастро, провинция Витербо. Об этом пишет Daily Star.

Трагическое происшествие случилось на пляже, где юноша отдыхал с семьей. Он рыл в песке тоннель вместе со своими братьями трех и восьми лет, пока их отец дремал на солнце. Через некоторое время родные обнаружили пропажу подростка и начали поиски. Вскоре стало ясно, что его завалило песком в вырытом с братьями тоннеле.

Сотрудники экстренных служб откопали юного итальянца и попытались реанимировать. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. «Эта трагедия повергла нас в шок. Просто немыслимо, что молодой человек мог так окончить свои дни. Я хочу выразить искренние соболезнования семье, которую все мы хорошо знали», - сказал мэр Монтальто-ди-Кастро.

В связи с происшествием в городе отменили все массовые мероприятия.

В феврале 2024 года сообщалось, что в американском штате Флорида маленьких брата и сестру завалило песком во время игры на пляже. Мальчика удалось быстро откопать спасателям.

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Источник — lenta.ru
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