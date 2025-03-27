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В стране и мире

Дачников предупредили о неожиданных штрафах

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Использование электричества на даче без заключения договора грозит владельцам участка штрафом. Об этом и еще трех неожиданных наказаниях предупредил российских садоводов член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко, пишет News.ru.

По словам специалиста, некоторые дачники самовольно врезаются в линию, обходят счетчик или вообще не имеют прибора учета электроэнергии, но так делать нельзя.

«За подобные действия возможен не только штраф до 15 тысяч рублей для физлиц, но и взыскание стоимости электроэнергии в полном объеме, рассчитанном по нормативу с повышающим коэффициентом», - пояснил Остапенко.

Владельцев участка могут также оштрафовать за неправильную утилизацию мусора и нарушение правил пожарной безопасности. Так, шарить шашлыки можно не менее чем в пяти метрах от построек, а сжигать отходы - не ближе чем в 50 метрах от зданий и 100 метрах от хвойных деревьев.

«Несоблюдение этих норм может обернуться штрафом до 5000 рублей. Также бросить старую траву в костер или поджечь мусор на земле - прямой путь к протоколу. Чтобы сжечь мусор без штрафа, нужна металлическая емкость с крышкой. Безопасное расстояние и отсутствие сухостоя рядом обязательны», - подчеркнул юрист.

Еще один повод для штрафа - наличие сорняков на участке. Так, если на территории возникли заросли борщевика высотой более полуметра, дачников оштрафуют, заключил Остапенко.

Ранее дачников призвали успеть посеять четыре вида цветов в конце марта - флокс Друммонда, львиный зев, астру и петунию.

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Источник — lenta.ru
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