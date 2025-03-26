Россияне заметили «таинственные спирали» в небе

26.03.2025 | 16:16

Россияне заметили в небе над Антропово в Костромской области «таинственные спирали». Кадры появились в сообществе «Подслушано Антропово» во «ВКонтакте».

В подписи к снимкам говорится, что явление заметили 24 марта.

Комментаторы отметили, что, по предварительным данным, это явление связано с запуском ракеты Falcon 9 компании SpaceX, который состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

Ранее жители Челябинска заметили необычное небесное явление. Выяснилось, что утром в небе над российским городом взорвался метеор.

Фото из телеграм-канала Mash.