Соцфонд пересмотрел график выдачи пенсий и пособий в феврале

Россияне привыкли планировать расходы, ориентируясь на даты выплат пенсий и пособий, однако в феврале график традиционно меняется из-за праздников. В 2026 году 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому выплаты некоторым гражданам поступят раньше обычного срока. Социальный фонд России скорректировал сроки зачислений пособий и пенсий из-за праздников и выходных.

Плановый день перечисления единого пособия — 3-е число месяца. В феврале это вторник, поэтому переноса не будет. Суммы окажутся выше из-за увеличения прожиточного минимума с января 2026 года:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам — 3 февраля;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям — 3 февраля;

- выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет — 3 февраля;

- пособие на ребенка до 3 лет военнослужащего по призыву — 3 февраля;

- выплата из материнского капитала на детей до 3 лет — 5 февраля;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 6 февраля (перенесено с 8-го).

Через «Почту России» выплаты доставят по обычному графику — с 1 по 25 февраля.

Пенсии выплачиваются с 3 по 25 число. Если дата приходится на выходной или праздник, деньги перечисляют заранее:

- 7–8 февраля — выплата 6 февраля;

- 14–15 февраля — 13 февраля;

- 21–23 февраля — 20 февраля.

Остальные пенсионеры получат деньги в привычные даты.