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В стране и мире

COVID-19 официально оставили в прошлом

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COVID-19 официально оставили в прошлом. О том, что оперативный штаб прекратил публикацию еженедельных сводок по распространению заболевания, сообщили на сайте «Объясняем.рф».

«Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении.

Решение обосновали тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирус в России стабилизировалась. «Вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — пояснили в оперштабе.

При этом Роспотребнадзор сообщил, что продолжит мониторить ситуацию с распространением вируса в стране.

В начале 2025 года в Китае у летучих мышей нашли новый коронавирус, способный заражать людей. В Роспотребнадзоре заверили, что риск передачи вируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако уточнили, что поставили ситуацию на контроль.

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Источник — lenta.ru
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