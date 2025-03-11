Отбита самая массированная атака дронов ВСУ на Москву. Собянин заявил, что сбиты сотни беспилотников

11.03.2025 | 09:36

За ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 74 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу», - сказал Сергей Собянин.

В результате атаки одного человека спасти не удалось. Еще шестеро, включая ребенка, получили ранения в городе Видное и селе Ям, входящем в состав города Домодедово. Предположительно, погибшим оказался охранник на предприятии в «Мираторге».

Беспилотники, которые пытались атаковать Москву, могли запускать из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Уточняется, что дроны следовали к столице стаями, в которых было по 6-12 беспилотников. Это было сделано для того, чтобы в моменте ПВО не успевали справляться.

Над Московской областью сбили 91 дрон ВСУ

Над Подмосковьем удалось сбить 91 вражеский беспилотник. Такое число назвали в Минобороны России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ВСУ начали пытаться атаковать примерно в 4 часа утра. По его словам, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. На фото, опубликованных главой региона, видны сгоревшие автомобили, сильно поврежденный балкон квартиры многоэтажного жилого дома, а также пожар на дачном участке.

В результате оказались повреждены семь квартир с 19 по 22 этажи. Как уточнил Воробьев, из дома были эвакуированы 12 человек, среди которых трое детей. Пострадавшим оказали помощь на месте.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что вызовы о дронах поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Всего над территорией России сбили 377 вражеских беспилотников за ночь

Как отметили в Минобороны, атака была самой массовой в 2025 году. По информации ведомства, 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 дронов — над территорией Брянской области, 25 устройств — над территорией Белгородской области, 22 дрона — над территорией Рязанской области, 10 беспилотников — над территорией Калужской области.

Еще восемь дронов сбили над территорией Липецкой области. Такое же количество устройств устранили над территорией Орловской области. Шесть беспилотников сбили над территорией Воронежской области и три дрона ликвидировали над территорией Нижегородской области.