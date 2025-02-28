Названы причины дергания авто при разгоне

28.02.2025 | 16:59

Если при разгоне автомобиль непроизвольно начинает дергаться, это может быть вызвано рядом причин. Их назвал директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов в разговоре с журналом «За рулем».

По словам автоэксперта, основной причиной дергания машины является неисправная топливная система: так, забитый топливный фильтр или неисправный бензонасос ограничивают подачу бензина, вследствие чего падает мощность и наблюдаются рывки при разгоне.

Другая причина рывков, о которой упомянул Константинов, — неисправность топливных форсунок.

Помимо этого, корень проблемы может крыться и в системе зажигания, поскольку отслужившие свой срок свечи, бронепровода, а также катушки приводят к пропускам при воспламенении топливной смеси и неровной работе мотора.

Еще один повод, из-за которого могут возникать подергивания при движении — поломка датчика массового расхода воздуха или модуля положения дроссельной заслонки, ведущие к некорректной работе электронного блока управления, которая провоцирует нарушение топливоподачи и, как следствие, появление провалов при движении.

Наконец, причина толчков может крыться и в трансмиссии автомобиля. «Автоматическая коробка передач при поломке пакета фрикционов или при низком уровне технической жидкости может выдавать вибрацию на кузов. Такой же эффект происходит при износе сцепления в механической коробке передач», — заключил автоэксперт.

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