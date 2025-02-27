Российский производитель молока сообщил о повышении цен

27.02.2025 | 12:25

Холдинг «Молвест», которому в том числе принадлежит бренды«Вкуснотеево», сообщил торговым сетям о повышении отпускных цен на свою продукцию, за исключением сливочного масла, с 15 марта в среднем на пять процентов. Об этом со ссылкой на письмо компании сообщают «Ведомости».

В нем говорится, что производитель всегда пытается сдержать рост цен, но ситуация со стоимостью сырья и других составляющих производства не оставляет ей выбора. Дорожают транспортная и складская логистики, упаковочные материалы, ингредиенты.

Кроме того, из-за рекордного дефицита кадров в стране компания пошла на повышение зарплат работникам, а высокая ключевая ставка сделала кредитование слишком дорогим. В связи с этими обстоятельствами, говорится в письме, отгрузка продукции торговым сетям, не согласным с повышением цен, будет остановлена. По уже поставленной продукции «Молвест» откажется от участия в ценовых акциях.

По итогам 2023 года «Молвест» занимал пятую строчку по выручке среди российских молочных компаний. В год компания перерабатывает более 500 тысяч тонн молока, она выпускает около 250 наименований продукции.

Источник издания, близкий к одной из торговых сетей, сообщил, что аналогичные уведомления прислали еще несколько производителей. Все они говорят о необходимости повысить цены на пять-десять процентов. До этого гендиректор ассоциации «Союзмолоко» Артем Белов отмечал, что на рост себестоимости производства жалуются все без исключения компании.

Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитали, что так называемая «инфляция для бедных» (рост цен на минимально необходимый набор товаров и услуг) по итогам 2024 года более чем в полтора раза превысила официальную инфляцию. В январе 2025 года разрыв снизился незначительно.