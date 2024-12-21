Сетевое издание|18+|Суббота|21 дек 2024|15:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

США одолели огромных шершней-убийц спустя пять лет после начала их нашествия

Печать
Telegram

Департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме. Об этом сообщает Associated Press.

Нашествие самого большого вида шершней в мире на Америку началось в 2019 году. Впервые это опасное насекомое заметили в штате Вашингтон у американо-канадской границы. Предполагается, что в США они попали в цветочных горшках и транспортных контейнерах, которые привезли по морю из Азии, в том числе из Китая.

После того как власти объявили о появлении шершней-убийц, жители страны стали помогать ученым истребить их. Так они ловили живых насекомых, прикрепляли к ним маячок с помощью зубной нити и отпускали на свободу. Затем профессионалы отслеживали путь огромного шершня, находили его гнездо и уничтожали.

С 2021 года в стране не заметили ни одного шершня-убийцу. «Я должен сказать вам как энтомолог: я работаю дольше 25 лет, и сегодня тот редкий день, когда людям действительно удалось победить насекомых», — отметил менеджер программы по борьбе с вредителями Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон. При этом энтомологи пообещали оставаться начеку.

Vespa mandarinia — хищные насекомые, которые могут достигать пяти сантиметров в длину. Они питаются медоносными пчелами, обезглавливая их и захватывая их ульи. Шершни-убийцы нападают и на людей: их яд гораздо опаснее пчелиного, к тому же они могут жалить несколько раз. Этот вид привлек внимание общественности в 2013 году. Тогда 42 человека в Китае стали жертвами из-за нападения этих шершней.

Ранее сообщалось, что экологи нашли способ спасти популяцию большеклювой островной овсянки с помощью ос. Они стали поедать мягких ложнощитовок, отравляющих деревья, плодами которых питались птицы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте