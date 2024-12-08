Стартовал сбор вопросов к прямой линии Путина

08.12.2024 | 11:32

Начался сбор вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Отправить их можно через сайт moskva-putinu.ru. Об этом сообщает RT.

Для отправки вопроса российскому лидеру необходимо пройти регистрацию. Обращение к главе государства можно отправить как в виде текста, так и в формате видео.

Также россияне могут обратиться к президенту страны по телефону, набрав номер 8-800-200-40-40. В случае если линия занята, сообщение примет автоответчик. Оно будет обработано позднее.

Ранее в Кремле сообщили, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

В 2023 году прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты.