Голубь в вентиляции погубил двух россиян

08.12.2024 | 14:22

В подмосковном Серпухове два человека отравились угарным газом из-за тела голубя в вентиляции. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

23-летний мужчина и 70-летняя женщина отравились скопившимся в квартире угарным газом из-за голубя, который перекрыл вентиляцию. Спасти пострадавших не удалось.

В ванной комнате этой квартиры был установлен газовый бойлер, подключенный к дымоходу. Однако вентиляционный канал и дымоход были наглухо забиты бетонно-кирпичной осыпью и телом птицы, выяснили специалисты.

Правоохранители начали проверку организации, отвечающей за техобслуживание газового оборудования.

Ранее выхлопными газами отравились двое подростков в подмосковном Чехове-2, которые уединились для свидания в гараже. Пара несовершеннолетних зашла в машину, завела двигатель и закрылась изнутри. Спасти старшеклассников также не удалось.