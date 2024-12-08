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В стране и мире

Голубь в вентиляции погубил двух россиян

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В подмосковном Серпухове два человека отравились угарным газом из-за тела голубя в вентиляции. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

23-летний мужчина и 70-летняя женщина отравились скопившимся в квартире угарным газом из-за голубя, который перекрыл вентиляцию. Спасти пострадавших не удалось.

В ванной комнате этой квартиры был установлен газовый бойлер, подключенный к дымоходу. Однако вентиляционный канал и дымоход были наглухо забиты бетонно-кирпичной осыпью и телом птицы, выяснили специалисты.

Правоохранители начали проверку организации, отвечающей за техобслуживание газового оборудования.

Ранее выхлопными газами отравились двое подростков в подмосковном Чехове-2, которые уединились для свидания в гараже. Пара несовершеннолетних зашла в машину, завела двигатель и закрылась изнутри. Спасти старшеклассников также не удалось.

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Источник — lenta.ru
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