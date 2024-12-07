Пострадавших при нападении в краснодарской школе выписали из больницы

07.12.2024 | 11:47

Всех детей, которые пострадали в ходе конфликта в школе в Краснодарском крае, выписали из больницы. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

«Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой - на амбулаторное лечение», - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения в школе в Краснодарском крае.

Следователи классифицировали инцидент по статьям «Хулиганство» и «Халатность». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел 6 декабря в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский. Между 14-летним восьмиклассником и учениками средней школы произошел конфликт, после чего подросток напал на них с ножом. В настоящее время нападавшего уже задержали.