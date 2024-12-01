Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 дек 2024|15:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Санкт-Петербурге подростку 27 раз выстрелили в ягодицы

Печать
Telegram

В Санкт-Петербурге задержали подростков, напавших на студента после свидания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 16-летний студент Колледжа метрополитена познакомился с девушкой Машей в интернете 28 ноября. Маша заговорила о возможности интимного контакта и назначила М. встречу у школы № 639 в Невском районе города.

Во время прогулки, как рассказал юноша, Маша часто возвращалась к теме интима, а после попросила вернуться к школе, где пару ожидали шестеро неизвестных в масках.

Следствие уточнило, что после этого парни набросились на пострадавшего, начали его избивать и называть педофилом. Его поставили на колени, заставили извиниться на камеру, а после повторили те же действия в другом месте. Один из них, 17-летний Амир, вынудил жертву перевести ему все свои деньги с банковской карты — 410 рублей.

Затем, передает канал со ссылкой на правоохранительные органы, компания заставила пострадавшего снять штаны и встать на четвереньки, после чего стала стрелять по ягодицам юноши, всего выстрелов было 27.

Нападавшие раздели студента и приказали бежать в сторону улицы Латышских Стрелков. После этого юноша оделся и позвонил матери. Его родители обратились в полицию и к врачам, которые зафиксировали у студента множественные гематомы на лице, ягодицах, плечах и ногах.

17-летнего Амира и 16-летнюю Машу (настоящее имя Арина) задержали 20 ноября. Злоумышленников удалось вычислить по камерам наблюдения, перед которыми они позировали с оружием по пути домой. Молодые люди находятся в ИВС, на них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой».

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали подростка, который пытался скрыться от полицейских на «Оке». Погоня была непродолжительной, и силовики в конечном итоге задержали водителя.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте