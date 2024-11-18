Россиян научили правильно кормить птиц

18.11.2024 | 15:37

Россияне вправе устанавливать кормушки для птиц на окнах и балконах, рассказал NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, кормушка должна быть прочной, удобной для птиц, а корм в ней не должен намокать из-за осадков. Самыми удобными являются кормушки с крышкой и бортиками. Их можно закрепить на присосках или специальных держателях. При креплении важно учитывать, что конструкция не должна внезапно упасть.

За кормушкой необходимо ухаживать: ежедневно обновлять корм, мыть кормушку раз в две недели, очищая от корма и мусора.

Важно помнить, что птицы могут запачкать поверхности, на которых сидят. Поэтому россиянам рекомендуется устанавливать кормушки на менее заметной стороне окна или балкона. Кормление птиц - это не только акт заботы о природе, но и способ привнести немного радости в жизнь, резюмировал эксперт.

Ранее глава Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов выступил с предложением установить кормушки для птиц во дворах по всей России.