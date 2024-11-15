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В стране и мире

Россиян призвали вычеркнуть из лексикона несколько слов

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Бизнес-тренер, журналист Нина Зверева дала россиянам советы, как справиться с волнением из-за выступления на публике, а также — какие слова нужно вычеркнуть из своего лексикона. Об этом она рассказала в шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники», пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Зверева поделилась, как на конференции выигрышно рассказывать о компании, которую представляет человек. Это нужно делать так, чтобы другим было интересно. По словам бизнес-тренера, можно говорить о своих провалах. «Когда человек пришел из успешной компании, но при этом рассказывает не про успешный успех, а про то, как он провалился, ожидая успешного успеха, — вот это всем интересно», — порекомендовала она. Второй момент — личная история. Нужно делиться собственным опытом.

Тренер также дала советы, как справиться с волнением, если вы впервые идете давать интервью или выступать перед аудиторией. Волнение — это хорошо, считает она, однако в умеренных дозах. «Адреналин делает вас умнее, глаза вам зажигает светом и делает вас нацеленными на людей, вы с ними делитесь энергетикой», — полагает эксперт. Она отметила, что волнение нужно превратить в кураж. По ее словам, стоит выучить первую фразу выступления и всегда знать, чем его завершить. При этом важно не читать заготовленный текст.

Также гостья «ОК на связи!» сказала, что не надо быть идеальными. Если что-то пошло не так, стоит признаться, но без лишнего кокетства.

В черный список слов, которые стоит вычеркнуть из своего лексикона, попали следующие — «мероприятие», «достопримечательность», «является», «данный» и «в рамках».

Ранее россиянам раскрыли необычные способы борьбы со стрессом. В частности, специалист посоветовала выработать привычку вечером составлять план дел на следующий день.

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Источник — lenta.ru
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