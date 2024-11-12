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В стране и мире

В Госдуме оценили вероятность сокращения шестидневной рабочей недели перед Новым годом

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В России достаточно сбалансирован график рабочего времени, считает член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Таким образом она отреагировала на идею сократить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий назвала ее нереальной.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов направил обращение заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя шестидневной. Он отметил, что выходной в субботу, 28 декабря, даст импульс развитию семейного туризма в стране.

«Не думаю, что это реально. У нас в производственном календаре России 14 праздничных нерабочих дней, и если рабочий день выпадает конкретно на такую дату праздничную, то он переносится. У нас достаточно сбалансирован график рабочего времени. В этом году получилось, что удобно сделать шестидневную неделю, чтобы потом были длинные новогодние каникулы как раз с этой целью, о которой говорит мой коллега — чтобы люди смогли поехать к родственникам, попутешествовать», - поделилась Бессараб.

Согласно утвержденному производственному календарю, на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.

Ранее Минтруд опубликовал производственный календарь на 2025 год. Из него следует, что в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Выходные по случаю Дня России продлятся с 12 по 15 июня, а в честь Дня народного единства - со 2 по 4 ноября.

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Источник — lenta.ru
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