Подросток проглотил 65 батареек, цепей, винтов и лезвий

08.11.2024 | 16:38

В Индии 14-летний мальчик Адитья Шарма попал в больницу со множеством инородных предметов в желудке. Об этом пишет The Times of India.

Отец подростка Санчет Шарма рассказал, что Адитья стал жаловаться на одышку и дискомфорт 13 октября, поэтому они решили обратиться в больницу. Две недели отец и сын посещали разных врачей, но никто не мог им помочь. Тем временем подростку становилось все труднее дышать. Кроме того, он стал жаловаться на боли в животе.

26 октября после обширного звукового исследования врачам удалось установить, что Адитья проглотил около 19 предметов. Его перевели в частную клинику, где выяснилось, что в желудке мальчика застряло 42 предмета. Подростку требовалась срочная операция, и родители решили отвезти его в город Дели. В течение пяти часов хирурги местной больницы вытаскивали из Адитьи разные вещи, в том числе батарейки, звенья цепей, куски бритвенных лезвий и винты. Всего в желудке оказалось 62 предмета. Это привело к заражению кишечной инфекцией.

После операции подростку и не удалось восстановиться. Адитьи не стало в больнице.

Санчет признался, что Адитья был его единственным сыном. Он не понимает, зачем подросток глотал все эти странные предметы. По словам мужчины, у мальчика никогда не наблюдалось никаких психологических проблем.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Раджастхан три женщины проглотили украденные украшения, чтобы скрыться от полиции, и все равно попались. Золото в их желудках оценили в 2,5 миллиона рупий (2,6 миллиона рублей).