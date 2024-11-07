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В стране и мире

Россиян предупредили о тепловой «пушке»

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В ближайшие дни границы снежного покрова в России сдвинутся вглубь России. Об этом граждан предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Тепловая "пушка" растопит снежный покров и за трое суток сдвинет его границы вглубь России на 800 километров», — написал специалист.

Он уточнил, что границы сместятся от западного Черноземья к берегам Волги.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве и области растаял снег. Снежный покров не зафиксировали на метеостанции ВДНХ и в МГУ.

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леуса добавил, что ночью на четверг, 7 ноября, в столичном регионе не наблюдалось заморозков.

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Источник — lenta.ru
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