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В стране и мире

Россиянки пошутили об атомной бомбе и поплатились

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Три жительницы Екатеринбурга пошутили об атомной бомбе и поплатились. Об этом сообщает портал E1.RU.

По информации издания, три студентки решили разыграть подругу - одна из них позвонила приятельнице, представившись сотрудницей МЧС, назвала ее ФИО и адрес и в шутку заявила, что той необходимо срочно покинуть квартиру, так как на ее дом падает атомная бомба. После этого звонившая студентка бросила трубку.

Родители посоветовали жертве розыгрыша обратиться в полицию, и сотрудники регионального МВД заинтересовались этим случаем - уже через 20 минут после звонка они искали бомбу, а после отправились опрашивать звонивших россиянок.

Как сообщает портал, подшутившим над приятельницей студенткам может грозить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в петербургском Колпино 14-летняя школьница избила младшую девочку ради хайпа и поплатилась.

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Источник — lenta.ru
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