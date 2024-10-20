Названа неожиданная опасность сухого воздуха

20.10.2024 | 14:00

Из-за сухого воздуха в доме или квартире может развиться аллергия. Неожиданную опасность недостаточной влажности в помещении назвал иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам врача, сами по себе солнечный свет, тепло, ультрафиолет или инфракрасное излучение не относятся к аллергенам, однако могут вызывать аллергию опосредованно.

«Как правило, это связано с тем, что в коже накапливаются какие-либо вещества или дефицит веществ, и за счет этого неблагоприятного воздействия на кожу начинается воспалительная реакция», - объяснил иммунолог.

Чтобы избежать аллергии, Болибок рекомендовал купить прибор для измерения влажности воздуха в помещении. Если она будет экстремально низкой - менее 30 процентов, - врач посоветовал принять меры, направленные на повышение уровня влажности воздуха в квартире или доме до нормальных значений в 40-70 процентов.

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