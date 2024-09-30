Россиян предупредили об ошибках при пользовании газовым баллоном

30.09.2024 | 18:36

Неправильное пользование газовым баллоном может привести к взрыву, пламя от которого способно охватить сразу несколько этажей дома. Какие ошибки могут привести к непоправимым последствиям, телеканалу «Мир24» рассказал эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов.

«Если в доме произошла утечка газа, то любая искра может привести к трагедии — при включении той же настольной лампы или плиты», – подчеркивает собеседник телеканала.

Важно не допустить разгерметизации баллона, которой в равной степени подвержены как туристические, так и пропановые. Утечка может произойти из-за плохо закрытого вентиля, либо из-за резкой смены температуры, если, к примеру, баллон занесли с мороза в теплое помещение.

Нередко взрывы происходят во время монтажа натяжных потолков: газовые баллоны используют для разогрева и натягивания полотна. Для установки натяжных потолков Халилов советует прибегать к услугам профессионалов на условиях письменного договора.

Используя баллон в быту, следует тщательно закрывать кран на трубе после каждой готовки на газовой плите и проверять, не изогнут или пережат ли газовый шланг.

Также спасатель рекомендует не сушить над газом вещи, не оставлять работающую газовую аппаратуру без присмотра и не применять неисправные газовые приборы.

Небезопасно хранить баллоны около печей и нагревательных приборов. Помещения, где используется баллонный газ, рекомендуется чаще проветривать.

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