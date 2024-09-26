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В стране и мире

Части россиян захотели возместить траты на ЖКУ

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В России захотели возместить траты на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) семьям, у которых они превышают 15 процентов от дохода. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, пишут «Известия».

Парламентарии отметили, что в стране рекордно выросла общая сумма долгов населения по оплате ЖКУ - по данным Росстата, в 2023 году показатель вырос на 8,7 процента, до 833,5 миллиарда рублей. Динамика обусловлена высоким ежегодным ростом коммунальных тарифов и медленно растущими зарплатами пользователей.

«Данная динамика оказывает негативное влияние на малоимущих и многодетные семьи, что, в свою очередь, не способствует демографическому росту», - рассказали депутаты. В Госдуме напомнили, что 2024 год объявлен Годом семьи, а значит, нужно работать над улучшением демографической политики.

«В послании Федеральному собранию от 29 февраля этого года президент отметил, что среди многодетных семей уровень бедности равняется 30 процентам и сильно превышает средний уровень бедности по остальным социальным группам. Данная динамика оказывает негативное влияние на институт семьи, ввиду чего необходимо увеличение мер государственной поддержки семей», - пояснили парламентарии.

Ранее были названы регионы России с самой низкой долей затрат на ЖКУ. Лидером рейтинга оказалась Астраханская область — там на «коммуналку» приходится порядка 6,3 процента от общих потребительских расходов.

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Источник — lenta.ru
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