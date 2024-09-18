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В стране и мире

Запихнувшую в рот десятки зефирин женщину не смогли спасти

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В Уэльсе, Великобритания, женщину не смогли спасти после того, как она набрала в рот десятки зефирин. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел на благотворительной акции регбийного клуба Beddau Rugby. 37-летняя Натали Бусс пришла поддержать сына, играющего в команде. Как пишет People, ее вызвали на сцену для участия в конкурсе, требовавшем за минуту запихнуть в рот как можно больше зефира. Бусс съела несколько десятков зефирин, вышла в коридор и потеряла сознание.

Подоспевшая медсестра пыталась реанимировать женщину с помощью дефибриллятора, но безуспешно. Как оказалось, Бусс не могла дышать из-за слишком большого количества зефира во рту.

Регбийный клуб выразил соболезнования семье Бусс. Сейчас суд определяет виновных в инциденте и оценивает безопасность конкурса.

Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну помог подавившемуся участнику конкурса по поеданию роллов с лобстером. Тот хотел установить рекорд в 20 роллов, но осилил только 11.

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Источник — lenta.ru
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