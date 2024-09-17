Сетевое издание|18+|Вторник|17 сен 2024|22:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россияне стали чаще покупать товары к своим смартфонам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


При покупке новых телефонов россияне стали чаще приобретать к ним дополнительные аксессуары и пользоваться услугами сервиса.

Так, клиенты объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota вместе со смартфонами берут пауэрбанки, наушники, умные часы, а еще на месте заказывают установку необходимых приложений и оформляют страховку.

В январе - августе соотношение всех купленных смартфонов в салонах «МегаФона» и Yota к приобретенным дополнительным товарам и услугам составило 1:1,5. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 7%.

Россияне стали чаще покупать товары к своим смартфонам

Востребованы у клиентов аксессуары, портативная техника, услуги по настройке оборудования и оформление страховки на гаджет.

В категории аксессуаров в текущем году заметно выросли три позиции: аккумуляторные батареи (+359%), наушники (+153%) и защитные пленки на смартфон (+64%). При этом последние стали «персонализированными»: если раньше предлагались готовые наклейки на экран определенной модели и не всегда в наличии был необходимый размер, то теперь пленку вырезают под нужные габариты прямо в салоне при помощи плоттеров.

Именно пленки чаще берут вместе со смартфонами - на них в этом году пришлось 22% продаж. Далее идут чехлы с долей 20%.

Среди портативной техники вместе с телефонами стали чаще приобретать смарт-часы. В январе - августе их продажи в паре со смартфоном выросли на 240% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Доля смарт-часов среди дополнительных товаров в этом году составила 64%.

На 36% чаще клиенты стали заказывать услугу по настройке оборудования, когда сотрудник салона помогает подготовить новый телефон к эксплуатации.

На 31% более востребовано и страхование смартфонов. Услуга включает, к примеру, страхование от механических повреждений и внутренних поломок, кражи, а также сервисное обслуживание после истечения срока заводской гарантии.

«Мы всегда готовы поддержать стремление покупателя «прокачать» или защитить свой смартфон, как физически, так и виртуально. Поэтому у нас представлен весь спектр товаров и услуг - от защитных чехлов и пленок на экран, наушников, умных часов и браслетов до аксессуаров для авто и отдыха, установки необходимых приложений.

В частности, рост спроса на услуги по настройке оборудования можно объяснить регулярными запросами на установку антивирусов, с которой помогают продавцы нашей розничной сети - сейчас это особенно актуально в связи с обилием мошенничества в интернете», - отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте