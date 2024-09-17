Сетевое издание|18+|Вторник|17 сен 2024|15:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян призвали чаще есть популярную кашу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Гречневая крупа — источник медленных углеводов и белка, заявила гастроэнтеролог, диетолог клиники «Medical On Балашиха» Анастасия Тимощенко. Об этом и других полезных свойствах популярной каши она рассказала «Ленте.ру».

Врач призвала россиян чаще есть гречку, так как она обладает высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания белков, углеводов, низкого содержания жиров, а также богатого набора микроэлементов. По ее словам, в состав гречки входят такие вещества, как триптофан, лизин, метионин, лейцин, фенилаланин, необходимые для здоровья нервной системы, мышц, связочного аппарата, кожи, ногтей и волос.

К тому же гречневая крупа — источник витаминов группы В, витаминов А, Е, Н и РР, железа, кальция, цинка, магния и фосфора

«Врач также обратила внимание, что железо из растительных источников усваивается хуже, чем из животных. Однако разнообразие форм этого микроэлемента обеспечивает более эффективное его поступление в организм и способствует профилактике железодефицитной анемии», — сообщила Анастасия Тимощенко.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила причину возникновения тяги к чипсам и орешкам. По словам диетолога, по внезапно появившемуся желанию поесть соленых снеков можно определить возможные проблемы с надпочечниками, почками, а также стресс.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте