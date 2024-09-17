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В стране и мире

Квартиросъемщиков предупредили о последнем шансе сэкономить

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После Нового года цены на аренду жилья в России поднимутся вверх. О последнем шансе сэкономить на съеме жилья предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики ИМЭС Сергей Суетин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Как отметил специалист, лишь за последние три месяца съемная недвижимость в стране подорожала на 28 процентов. Осенью в отрасли наблюдается традиционное повышение покупательского интереса, вслед за спросом растет и ценник.

Так, до конца октября арендная жилплощадь прибавит в цене 5-10 процентов, а затем еще как минимум на 3-5 процентов — на фоне скудной экспозиции и заградительных ставок по ипотеке. Если предложение не пополнится до конца года, ставки увеличатся на 8-10 процентов.

В целом, к январю, по прогнозам Суетина, ставки вырастут на 40 процентов. Суетин советует желающим снять квартиру и определиться с выбором в ближайшие недели до нового скачка цен.

Прежде невиданный рост арендных ставок фиксируют и в компании «Миэль». Как отмечают в агентстве, раньше даже в высокий сезон съемные объекты дорожали в пределах 5-7 процентов. В этом году показатель вырос почти на 20 процентов.

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Источник — lenta.ru
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