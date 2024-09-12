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В стране и мире

Зарплату россиян пересчитали в бургерах

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В первом полугодии текущего года житель Москвы на среднюю зарплату мог купить 850 бургеров, в среднем по России показатель составляет 472 бургера. Об этом со ссылкой на исследование российского потребительского рынка от «Ромира» пишет РБК.

За основу исследования взяты бургеры из трех самых популярных сетей: «Вкусно - и точка» (бывший «Макдоналдс»), «Rostic’s» (бывший KFC) и Burger King. Компания собирала среднемесячные средние цены в заведениях, после чего пересчитала в них доходы граждан.

Исследование отсылает к «индексу бигмака», который с 1986 года рассчитывает журнал The Economist. Оно основано на идее паритета покупательной способности (ППС), в рамках которой предполагается, что при справедливом курсе валют на одну и ту же сумму в разных странах можно купить одинаковое количество товаров. Бургер от McDonald's был выбран из-за присутствия сети в большом количестве стран.

«Индекс бигмака» демонстрирует принцип ППС, потому что для реальных оценок стоимости валют используется большая корзина товаров. Однако из-за понятности для публики он приобрел большую популярность. Что касается «индекса бургера» в России, то единственным его смыслом является сравнение зарплат в валюте, отличной от рубля.

За шесть месяцев в целом по России он вырос на два процента, а в Москве снизился на три процента. По сравнению с первым полугодием 2022 года рост по России составил восемь процентов, а в Москве - семь процентов.

В разрезе федеральных округов лучше всех живет Центральный - его жители могут купить 585 бургеров. Далее идут Северо-Западный (517) и Уральский (505) округа. Замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ, жителям которого доступны только 279 бургеров.

Ввиду невозможности посчитать «индекс бигмака» в России в последние годы придумали сразу несколько национальных аналогов, в том числе «индекс кулича» и «индекс кулебяки».

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Источник — lenta.ru
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