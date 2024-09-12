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В стране и мире

Смартфоны оказались одной из причин прыщей на лице

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Прыщи на лице часто возникают из-за неправильной гигиены и использования грязных смартфонов, предупредила дерматолог, косметолог брендов Bisou и Monolove Bio Лилия Зотова. О том, что гаджеты оказались одной из причин этой неприятной проблемы, она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

«На мобильных устройствах скапливается огромное количество бактерий, которые активно и быстро размножаются. При соприкосновении с лицом эти микроорганизмы переносятся со смартфона на кожу, что приводит к воспалениям», - объяснила дерматолог. Чтобы избежать этих проблем, Зотова рекомендовала перед каждым использованием протирать гаджет спиртовой салфеткой, а также стараться не прикасаться к лицу руками без предварительной санобработки.

Врач добавила, что еще одной причиной прыщей может быть неправильный уход за кожей. «Осенью, до наступления холодов, мы традиционно много гуляем, потеем. В результате механическое загрязнение кожи усиливается, и без очищения могут появляться воспаления», - рассказала она.

Чтобы предотвратить появление высыпаний, специалист рекомендовала тщательно очищать кожу, в том числе использовать для этого энзимную пудру, и не пропускать этап тонизации - он уберет излишки себума и снизит активность выработки кожного сала.

Ранее врачи раскрыли опасность интернет-тренда на лечение прыщей чесноком. В частности, дерматолог Шерин Идрисс заверила, что данный способ не поможет избавиться от высыпаний.

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Источник — lenta.ru
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