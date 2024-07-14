Едва не попавшего в водоворот россиянина спасли

14.07.2024 | 16:54

Россиянин Юрий едва не попал в водоворот и был спасен. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Житель города Ишимбай отправился в ливень в плавание на лодке по реке Белой. При этом он выпил спиртное и уснул.

Спасатели заметили Юрия за несколько десятком метров от водоворота и эвакуировали его, напоив чаем.

После этого специалисты передали мужчину его супруге.

Ранее в июле россиянин поймал в Волге сома с человеческий рост. Блогер-рыболов Андрей Сидоров рассказал, что рыба была поймана в минувшие выходные под Саратовом. По его словам, вес сома составил 50 килограммов, а длина — 170 сантиметров.