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В стране и мире

Россиянам рассказали о новом налоге

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В России с 1 января 2025 года вступит в силу закон о новом туристическом налоге. Юрист Марина Ягнюкова рассказала, кого он коснется, пишет агентство «Прайм».

Напомним, данный налог придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца текущего года в некоторых регионах страны. Теперь же налог сможет ввести любой муниципалитет.

Платить новый налог будут владельцы гостиниц, санаториев и прочих мест, внесенных в реестр Росаккредитации.

«Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе», - уточнила Ягнюкова, отметив, что данное противоречие до сих пор не разрешено.

Доход от туристического налога пойдет в местные бюджеты и будет потрачен на развитие туристической инфраструктуры, также подчеркнула юрист. Ставку налога будет определять муниципалитет.

Согласно поправкам, вносимым Минфином в законопроект о совершенствовании налоговой системы, курортный сбор преобразуют в «туристический налог». Местным органам власти разрешат самостоятельно вводить его на своей территории. Предполагается, что ставка будет в пределах процента в 2025 году и не больше четырех в 2028 году.

Некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции, будут освобождены от уплаты нового налога.

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Источник — lenta.ru
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