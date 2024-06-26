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В стране и мире

Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

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Пассажирский поезд Воркута-Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми. О происшествии в российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, от пяти до семи вагонов лежат на земле. Насыпь размыло водой, предварительно, это и могло привести к происшествию.

Как выяснил Mash, количество пострадавших пока не раскрывается. Местные средства массовой информации отметили, что девять вагонов поезда перевернулись в 10 минутах езды от станции Инта.

Власти республики ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. На месте инцидента произошел крупный пожар, на тушение которого спасателям потребовалось около двух часов.

Источник видео - t.me/mash.

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Источник — lenta.ru
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