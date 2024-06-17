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В стране и мире

Дачникам назвали простое и дешевое средство от вредителей

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Пищевая сода поможет легко избавиться от тли, проволочника и муравьев на загородном участке. Простое и дешевое средство от вредителей назвал дачникам эксперт онлайн-издания «БелНовости».

Проволочник обычно обитает под слоем почвы, отметили специалисты. Поэтому позаботиться о борьбе с ним нужно сразу при посадочных работах. Для этого нужно в лунки положить по половине маленькой ложки соды.

При помощи соды можно избавиться и от тли. «Потребуется просто развести в десяти литрах воды примерно четыре ложки соды. После проводим обработку растений каждые четыре дня», — рассказали эксперты.

С муравьями бороться еще проще — нужно просто обильно посыпать их содой. «Так же можно обрабатывать и муравейники. От насекомых скоро не останется и следа», — заключили специалисты.

Ранее дачникам раскрыли неочевидный способ избавиться от колорадского жука. Специалисты предложили добавить в стакан растительного масла столовую ложку жидкого мыла, влить в литр воды, перемешать и после этого «обрызгать» насекомых из пульверизатора. Для достижения максимального эффекта понадобится обработать не только верхнюю часть листьев, но и нижнюю, где часто откладываются яйца.

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Источник — lenta.ru
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