В лаборатории «МегаФона» протестировали новый Р-ФОН

13.06.2024 | 12:31

Лаборатория «МегаФона» протестировала российский смартфон, готовящийся к выходу в розничную продажу. Устройство прошло начальные испытания, основные системы показали работу в сетях мобильной связи.

Тестировалась модель RT001, произведенная 26 марта 2024 года. Специалисты проверяли работу операционной системы, связи (звонки, SMS, переключение между сетями различных стандартов), Wi-Fi и Bluetooth.

Также на смартфоне запустили ряд пользовательских сценариев и провели комплексную оценку его работы.

Лаборатория «МегаФона» (центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 году в Санкт-Петербурге. Она проверяет все оборудование, поступающее в розничную сеть компании.

Кроме того, на мощностях центра осуществляется тестирование техники по заказу других операторов связи, а также независимых вендоров, выходящих на рынок РФ.

Ежегодно в лаборатории проверяют примерно 150 наименований различных устройств. В ней есть специальные экранированные комнаты, защищенные от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура обладает всеми функциональными узлами настоящей сети: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет.

По итогам каждого этапа тестов полученные в лаборатории данные передавали производителю смартфона - компании «Рутек». Руководство лаборатории и разработчик договорились о следующих тестах в конце июня.

Р-ФОН является совместным проектом двух российских компаний АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек». Он был представлен в декабре прошлого года. Сборка осуществляется на производстве АО «Рутек» в Саранске при поддержке правительства Мордовской области.

Смартфон создан на основе операционной системы РОСА Мобайл. Важным фактором его безопасности является наличие драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов. Р-ФОН включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга.

«Вывод на рынок нового смартфона, тем более на собственной ОС - очень ответственный шаг. Поэтому крайне важно оказать содействие производителю Р-ФОНа, который сейчас готовится к коммерческому запуску своего первого продукта, по проверке корректности работы устройства в сети оператора. В нашей лаборатории есть все необходимое для тестирования и последующего совершенствования смартфонов», - отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

«Мы готовимся к выходу на потребительский рынок, и внешняя экспертиза нашего продукта, тем более от ведущего оператора сотовой связи, для нас крайне полезна и важна. Мы не только хотим выпустить на рынок достойную альтернативу, но и стремимся сделать аппарат, который будет значимо обходить по работоспособности зарубежные аналоги, поэтому все результаты теста в лаборатории «МегаФона» мы уже взяли в работу для улучшения нашего гаджета», - сообщил генеральный директор «Рутека» Дмитрий Иванников.

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