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В стране и мире

Стоимость обучения в ведущих вузах России заметно выросла

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Стоимость обучения в десяти ведущих вузах России в 2024-2025 году по различным образовательным программам выросла на 5-20 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков рейтингового агентства RAEX.

Рекордсменом стал Московский физико-технический институт (МФТИ). В этом вузе стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата в среднем поднялась на 20 процентов. В частности, цены на программу «прикладная математика и физика» в МФТИ выросли с 389 до 467 тысяч рублей, «информатика и вычислительная техника» - с 432 до 519 тысяч. Средняя стоимость обучения на 2024/25 учебный год в этом вузе составит 560 тысяч рублей.

В свою очередь, в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) повысили стоимость обучения по различным программам в среднем на 4,5-13 процентов. Например, цены на программу «журналистика» выросла с 634 до 662 тысяч рублей, «юриспруденцию» - с 625 до 710 тысяч, «международные отношения» - с 655 до 740 тысяч. В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) средняя стоимость обучения поднялась на 6,5 процента.

Высшее образование в России дорожает не первый год. Так, в 2023/24 учебном году цены на различные программы в ведущих отечественных вузах поднялись в среднем на 12 процентов. Больше всего тогда стоимость обучения выросла в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» - на 18-22 процента. В РАНХиГС цены поднялись на 12 процентов, а в СПбГУ - на 5-11 процентов в зависимости от специальности.

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Источник — lenta.ru
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