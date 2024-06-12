Россиянам объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов на границе

12.06.2024 | 11:49

За последние месяцы количество изъятий паспортов с ошибками на границе увеличилось. «Лавинообразный» рост таких случаев РБК объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он сообщил, что объединение фиксирует большое число обращений туристов, которые заметили в загранпаспортах ошибки.

«Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне», - отметил Горин.

Руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов добавил, что раньше туристов с паспортами с несоответствиями все равно пропускали через границу, а по возвращении рекомендовали заменить документы.

Но в декабре 2023 года вступили в силу новые правила въезда в Россию и выезда из страны, поэтому опечатки в паспортах стали признаком их недействительности.

«Люди до этого ездили с паспортом с городом Ермь в нем (вместо Пермь - прим. «Ленты.ру»), и их пропускали, а сейчас изменилась юридическая ситуация, и она приводит к тому, что паспорт изымают», - пояснил Мохов.

Российский МИД призвал путешественников проверять данные и сроки действия загранпаспортов перед отпуском. В ведомстве напомнили, что при наличии ошибок в документах заменить их можно будет бесплатно.