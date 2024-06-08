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В стране и мире

Выпустившего на линию неисправный трамвай в Кемерово мастера арестовали

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В Кемерово арестован мастер электротранспортной компании Тимур Хакимов, который выпустил на линию попавший в ДТП со 140 пострадавшими неисправный трамвай. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчину обвиняют в том, что он не проверил тормозную систему транспортного средства перед выходом его на маршрут. Более того, утверждается, что мастер «создал видимость осмотра трамвая и поставил отметку о его технической исправности».

Хакимов с обвинениями не согласился и виновным себя не признал. Он уже попросил о смягчении приговора.

Жена обвиняемого заявила суду, что живет с ним и двумя детьми во взятой в ипотеку квартире. Хакимов утверждает, что его супруге недавно удалили раковую опухоль щитовидной железы и она «нуждается в помощи».

Мужчину отправили в СИЗО до 6 августа.

Фото - кадр Telegram-канала Shot.

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Источник — lenta.ru
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