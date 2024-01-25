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В стране и мире

Размер ипотеки в России вырос до рекорда

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По итогам декабря 2023 года средний размер ипотечного кредита в России вырос до 4,4 миллиона рублей - это рекордный показатель за последние 15 лет. Такие данные приводят в БКИ «Скоринг Бюро», пишет РБК.

Увеличение среднего чека по кредиту эксперты связывают с ростом цен на жилье и ужесточением правил выдачи ипотеки по льготным программам. Кроме того, в 2023 году произошло перераспределение объемов кредитования в сторону крупных городов, в которых стоимость недвижимости выше, пояснил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг Бюро» Игорь Лисянский.

За год средний размер ипотеки увеличился на 8 процентов - в декабре 2022 года он был на уровне 4,1 миллиона рублей. При этом средний срок выдаваемых ипотечных кредитов по итогам декабря 2023 года в среднем достиг 281,7 месяца (23,4 года), увеличившись на 5,1 процента по сравнению с тем же месяцем в 2022-м.

По данным «Скоринг Бюро», самые большие кредиты на жилье брали жители столичных и северных регионов. Так, максимальный показатель зафиксировали в Москве - в среднем 7,7 миллиона рублей. На втором месте оказалась Московская область (6,2 миллиона рублей), а на третьем - Санкт-Петербург (5,9 миллиона рублей). Четвертое место поделили Якутия (5,1 миллиона рублей) и Чукотский автономный округ (5,1 миллиона рублей). Пятерку лидеров замыкает Ленинградская область (5 миллионов рублей).

Ранее в Минфине заявили о системно неправильном подходе к льготной ипотеке в России. Замминистра Иван Чебесков считает, что госпрограммы должны быть более точечными и составлять меньшую часть рынка - тогда они действительно станут мерой поддержки граждан и перестанут сильно сказываться на стоимости жилья.

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Источник — lenta.ru
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