Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции

В стране и мире

Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции
Печать
Max

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев нашел в Швеции кассету с тайной песней Виктора Цоя «Дети минут».

Об этом сообщает «КП Петербург».

Уточняется, что запись более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Океррен, которая во время поездки в Ленинград посетила вечеринку, где записала на плеер исполнение Цоя.

Кассету привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянная запись будет представлена в документальном фильме в день рождения Виктора Цоя.

Ранее известный американский и канадский писатель Уильям Гибсон, один из классиков жанра киберпанк, заявил, что лидер группы «Кино» Виктор Цой был его вдохновителем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
концерт память артист
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!